Villa Carlos Paz vivió la Copa Nacional de Freestyle de la mano de Anticops.hh

Villa Carlos Paz. El pasado sábado, en el marco de los 30 años de la Fiesta de la Primavera de Villa Carlos Paz, se llevó adelante la primera Copa Nacional de Freestyle, organizada por la Anticops.hh, la competencia que nació en las plazas de la ciudad y hoy es reconocida en todo el país.

La organización fue llevada adelante por Monostrong, quien ya se ha ganado reconocimiento, y un grupo de jóvenes de la región. Durante meses planearon este evento y estuvieron en cada detalle de clasificación previo.

En ese sentido, Monostrong expresó: "En el escenario alternativo se vivió un momento mágico y único para el freestyle local en Villa Carlos Paz; buscábamos que uno de los 24 competidores se llevara el título nacional legítimo y único con la credibilidad que nos dio el freestyle en Argentina. Fue muchísima gente: 24 raperos, un DJ, presentadores, 5 jurados, un público de más de 300 personas en el escenario alternativo. Salió campeón Pelin, que es de Caucete, San Juan, artista callejero, viajero mochilero. Se vivió mucha magia desde que llegaron los pibes; todos se hospedaron en hoteles de Carlos Paz, gracias a Anticops.hh.

Fue un finde cargado de eventos, con competencias el viernes, sábado y domingo, con competidores de todo el país. Fue muy bueno haber cerrado así el año; nuestra gente se re prende. Un rato antes estuve en el escenario mayor cantando. Pensábamos que se tranquilizaba el año, pero el 1 de noviembre estaremos en la Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz.