Cronograma de pagos: quienes cobran este viernes

La ANSES informó el cronograma de pagos para este viernes 26 de septiembre de 2025 para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo: DNI terminados en 8 y 9

Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) – Primera Quincena: todos los documentos, del 9 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento, del 8 de septiembre al 10 de octubre

Prestación por Desempleo plan 2: Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre