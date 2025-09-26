Cuesta Blanca colaboró con bomberos y policía de Icho Cruz

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, realizó dos aportes destinados a fortalecer la infraestructura de instituciones clave en Icho Cruz. Por un lado, entregó 40 litros de membrana para techos al Cuartel de Bomberos Voluntarios de la localidad, en el marco de un acompañamiento que busca mejorar sus condiciones edilicias.

Además, este viernes hizo entrega de 40 litros de pintura para exteriores a la Subcomisaría de Icho Cruz, colaborando con una dependencia policial considerada de vital importancia para la seguridad de la región.

Ambas acciones se enmarcan en la política comunal de trabajar de manera articulada con entidades que cumplen un rol esencial en el cuidado y la protección de la comunidad, reafirmando el compromiso de la gestión local con el bienestar de la población.