Curvino se reunió con representantes de la Departamental Punilla

Este viernes por la mañana, el Defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, Víctor Curvino, se reunió con las autoridades de la Departamental Punilla de la Policía de Córdoba. El ombudsman estuvo acompañado por la doctora Raquel Quintero y fue recibido por el comisario mayor Claudio Sánchez y el comisario inspector Hernán Guayanes.

Durante el encuentro, se dialogaron temáticas vinculadas a la seguridad y acciones para realizar de manera conjunta.

«Estos encuentros son muy importantes para nosotros, es una manera de mantener el contacto con las instituciones de la ciudad, trabajar acciones de manera conjunta y de esa manera también brindarles una respuesta a los vecinos»; expresó Curvino.