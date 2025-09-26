El Banco Central reinstauró la “restricción cruzada” en la compra de dólares

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) resolvió reinstaurar este viernes la llamada “restricción cruzada”, una herramienta ya aplicada en etapas anteriores del cepo cambiario. A partir de ahora, las personas que compren dólar oficial no podrán realizar operaciones con dólar MEP ni contado con liquidación durante los 90 días siguientes, y viceversa.

La disposición fue oficializada a través de la Comunicación “A” 8336, aprobada por el directorio que encabeza Santiago Bausili. Hasta ahora, la limitación regía únicamente para personas jurídicas, pero la nueva normativa la extiende también a personas humanas.

Desde el organismo aclararon que la compra de dólares para atesoramiento sigue habilitada, siempre que se cumplan los requisitos, pero queda prohibido destinar esos fondos al mercado financiero. “Los individuos pueden seguir comprando dólares para ahorro; lo que no pueden hacer es volcar esos billetes al circuito financiero”, explicaron fuentes oficiales.

El objetivo declarado del BCRA es evitar “distorsiones” entre las distintas cotizaciones, en un contexto donde la brecha cambiaria vuelve a ensancharse. Sin embargo, la reacción del mercado fue inmediata: las cotizaciones financieras registraron subas en las primeras horas posteriores al anuncio, en un escenario marcado por múltiples restricciones.

Con este endurecimiento, el Gobierno busca enviar señales de control y disciplina para moderar la volatilidad cambiaria y contener expectativas de devaluación.