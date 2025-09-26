El dinosaurio más grande que caminó por Villa Carlos Paz

Las apacibles sierras de Córdoba, hoy sinónimo de paisajes bucólicos y aire puro, fueron hace millones de años el escenario de una prehistoria vibrante, donde criaturas colosales dominaban el paisaje. Aunque los hallazgos de dinosaurios en la zona del Valle de Punilla no son tan abundantes como en otras provincias patagónicas, la evidencia fósil sugiere que un verdadero gigante, el Argentinosaurus huinculensis, pudo haber sido el dinosaurio más grande que pisó alguna vez estas tierras.

Aunque no se han encontrado restos directos de Argentinosaurus dentro de la provincia, su presencia es altamente probable y respaldada por el contexto geológico y los hallazgos de especies similares en la región central de Argentina. Este titán, uno de los animales terrestres más grandes de todos los tiempos, vivió durante el período Cretácico Superior, entre 97 y 93 millones de años.

Imaginemos por un momento a este coloso. Era un saurópodo, un dinosaurio herbívoro de cuello largo, con una longitud estimada de entre 30 y 35 metros y un peso que podría haber superado las 80 o incluso 100 toneladas. Es decir, era más largo que tres colectivos en fila y más pesado que una docena de elefantes juntos. Sus vértebras, que se han encontrado en la Patagonia (Neuquén), son tan grandes como un ser humano, y sus fémures podían alcanzar los 2,5 metros.

¿Cómo llegó a Córdoba?

Durante el Cretácico, la geografía de lo que hoy es Argentina era diferente. Los saurópodos, como el Argentinosaurus, eran animales migratorios que se desplazaban en manada buscando alimento. Las vastas llanuras y los humedales del centro y sur del continente les ofrecían una dieta abundante de vegetación.

Es plausible que estos gigantes, o sus parientes cercanos de tamaño similar, hayan transitado por las zonas que hoy corresponden a Villa Carlos Paz y alrededores, que en aquel entonces presentaban un ecosistema diferente, quizás con planicies aluviales y ríos.

Hace aproximadamente 100 millones de años, el clima de lo que hoy es Córdoba era más cálido y húmedo. Los ríos serpenteaban entre bosques, creando un hábitat ideal para una variedad de especies. Se especula que las Sierras Chicas y las Sierras Grandes, que ya se estaban formando, eran un terreno elevado que servía de refugio a la megafauna.

Aunque los fósiles más completos se hallaron en el sur del país, la presencia de otros saurópodos titanosaurios en provincias cercanas y la vasta distribución de estas especies sugieren que los terrenos cordobeses no estaban exentos de su paso. La erosión y la particular geología de las sierras han hecho que los hallazgos fósiles sean más esporádicos, pero no descartan la posibilidad de que futuras investigaciones revelen huesos de estos gigantes en suelo cordobés.

El desafío de la paleontología cordobesa

La búsqueda de dinosaurios en Córdoba es un campo activo. Si bien se han encontrado restos de otras especies, como el Orkoraptor (un terópodo carnívoro), el Abelisaurio (depredador carnívoro con brazos muy cortos y potentes patas), o el gliptodonte (un pariente lejano de los armadillos actuales), la evidencia del «más grande» sigue siendo un rompecabezas que entusiasma a paleontólogos y aficionados.