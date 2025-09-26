Peperina: una herencia de los pueblos que habitaron las sierras de Córdoba

La peperina (Minthostachys verticillata), esa icónica hierba aromática que perfuma las sierras de Córdoba y San Luis, es mucho más que un simple aditivo para el mate o una infusión refrescante. Su historia se entrelaza con el conocimiento milenario de los pueblos originarios que habitaron estas tierras, quienes descubrieron y aprovecharon sus múltiples propiedades mucho antes de la llegada de los colonizadores.

Si bien la información específica sobre nombres en lenguas aborígenes es escasa y se ha ido perdiendo con el tiempo, el uso de la peperina es un legado de las culturas ancestrales de la región, como la comechingona y la sanavirona. Estos pueblos, que vivían en estrecha relación con la naturaleza, reconocieron en esta planta un valioso recurso medicinal y ritual.

Los pueblos originarios utilizaban la peperina para tratar una amplia gama de dolencias. Sus propiedades eran conocidas y aplicadas de forma empírica y transmitida de generación en generación:

Digestiva y carminativa: La infusión de sus hojas era un remedio común para aliviar problemas estomacales, facilitar la digestión después de comidas pesadas y combatir la flatulencia, una aplicación que perdura hasta el día de hoy.

Antinflamatoria y analgésica: Se empleaba para mitigar dolores, incluyendo los menstruales, y para aliviar jaquecas. Sus hojas machacadas se aplicaban directamente sobre heridas para ayudar en su curación y como desinflamatorio.

Antiséptica y relajante: Por su aroma y componentes, se usaba para aliviar congestiones respiratorias y como sedante natural.

Aunque el nombre de «peperina» es de origen posterior, popularizado por los colonos, es innegable que los saberes sobre sus beneficios se remontan a las prácticas medicinales de los primeros habitantes de las sierras. La planta formaba parte de su «farmacopea natural», un conocimiento botánico profundo que garantizaba la salud y el bienestar de la comunidad.

La peperina, hoy en peligro de extinción en las sierras cordobesas, nos recuerda la invaluable sabiduría de los pueblos originarios y la profunda conexión que mantenían con su entorno.