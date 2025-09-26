Saldrá a subasta un predio de 9.000 m² con obras inconclusas en Villa Warcalde

El Juzgado Civil y Comercial de 29ª Nominación ordenó la subasta electrónica de un terreno de 9.054 m² ubicado sobre avenida Molino de Torres, en Villa Warcalde, con ocho construcciones sin terminar en su interior.}

El inmueble, propiedad de la sociedad civil Housing Manantial de Torres I —administrada en su momento por Marcelo Javier Marieschi y actualmente en quiebra—, será ofrecido en venta con una base de 700 millones de pesos. La subasta se realizará a través del portal oficial de subastas judiciales de Córdoba, entre el 29 de octubre a las 10 y el 5 de noviembre de 2025 a la misma hora. El martillero interviniente será Sebastián Tinto.

De acuerdo con el informe del oficial de justicia encargado de la constatación, el terreno está delimitado por un alambrado perimetral y dentro del mismo se levantan ocho construcciones inconclusas, que forman parte del activo en liquidación de la causa “Housing Manantial de Torres I Sociedad Civil – Quiebra pedida simple”.