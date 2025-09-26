Valle Hermoso: el intendente Spadoni recorre barrios y proyecta mejoras con vecinos

El intendente de Valle Hermoso, Daniel Spadoni, recorrió las calles de Barrio Monte Olivo y sectores cercanos junto a su equipo de trabajo. Durante la visita dialogó con los vecinos, relevó inquietudes y tomó nota de las principales necesidades de la comunidad.

El objetivo fue establecer un diagnóstico compartido que permita planificar y ejecutar obras que mejoren la calidad de vida de la población. Según informaron desde el municipio, a partir de la próxima semana comenzarán a trabajarse las tareas acordadas con los propios vecinos.

La iniciativa se enmarca en una política de gestión territorial que busca extenderse a todos los sectores de Valle Hermoso. El propósito es construir acciones a partir de las demandas puntuales de cada barrio, fortaleciendo la participación ciudadana y la cercanía con la comunidad.