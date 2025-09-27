Carlos Paz celebra a sus mayores con ritmos, newcom, yoga, biodanza y un cierre folclórico abierto

La Municipalidad de Villa Carlos Paz propone una semana de actividades destinada principalmente a las personas mayores, aunque todas las propuestas son abiertas a la comunidad. A continuación se detalla, día por día, qué va a ocurrir, cómo participar y qué llevar para cada actividad.

Lunes 29/09 — Clase abierta de ritmos (Jardines Municipales, 10:00)

Será una clase participativa de ritmos apta para distintos niveles: se trabajarán movimientos de calentamiento, pasos básicos y coreografías sencillas pensadas para favorecer la movilidad articular, el equilibrio y la socialización. La sesión está guiada por un docente especializado en actividad física para adultos mayores; no requiere inscripción y los participantes pueden adaptar la intensidad según su condición física. Recomendado: ropa cómoda, calzado estable y agua.

Martes 30/09 — Encuentro de newcom (Estadio Arena, 10:00)

El newcom es una modalidad deportiva similar al vóley pero adaptada para favorecer la inclusión y reducir el impacto físico. El encuentro incluirá partidos recreativos por equipos, rotación de jugadores y espacios de aprendizaje de reglas básicas para quiénes lo prueben por primera vez. Habrá árbitros, coordinación técnica y zonas de descanso. Ideal para quienes buscan actividad física en grupo con bajo riesgo de sobreesfuerzo.

Miércoles 01/10 — Biodanza y educación emocional (Estadio Arena, 10:00)

En el Día de la Persona Mayor se propone una jornada centrada en el movimiento expresivo y el cuidado emocional. La biodanza combinará música y ejercicios guiados para potenciar la expresión corporal y la conexión con otros. A eso se sumará un taller breve de educación emocional con herramientas prácticas para reconocer y gestionar emociones en la vida cotidiana. Actividad indicada para mejorar el estado de ánimo y las redes sociales personales.

Viernes 03/10 — Senderismo y clase de yoga (Reserva Parque Temático, 10:00)

Salida al aire libre por senderos de baja dificultad dentro de la Reserva, seguida de una clase de yoga suave pensada para movilidad y respiración. El recorrido se planificó para ser accesible: trazados cortos, ritmo pausado y puntos de encuentro con bancos y sombra. Es recomendable usar calzado de trekking o deportivo, traer agua, gorra y protección solar. Personas con movilidad reducida pueden contactar a la organización para coordinar apoyos.

Sábado 04/10 — Gran peña abierta (Plaza Belgrano, desde 17:00)

Cierre festivo con música folclórica, baile comunitario, puestos con comidas típicas y espacio para testimonios y reconocimiento a participantes destacados de la semana. La peña está pensada como un encuentro intergeneracional: habrá shows en vivo, mesas abiertas para quienes quieran cantar o bailar y actividades para niños y adultos. El evento es al aire libre y de acceso libre; se recomienda llegar con tiempo para conseguir lugar en las mesas.

Organización, accesibilidad y seguridad

Todas las actividades son gratuitas y no requieren inscripción previa salvo que se indique lo contrario en redes oficiales. La municipalidad dispondrá de apoyo logístico en cada sede: señalética, puestos de hidratación, baños accesibles y personal para atención de consultas. Además, habrá presencia de seguridad y un servicio de emergencias médicas para asistencia inmediata si fuera necesario. Si necesitás transporte especial o acompañamiento por cuestiones de accesibilidad, consultá con la Secretaría de Deportes municipal para coordinar.

Recomendaciones prácticas

Llegar 20–30 minutos antes del inicio para acreditaciones y organización.

Llevar agua, ropa cómoda, calzado adecuado y protector solar en actividades al aire libre.

Si tomás medicación habitual o tenés condiciones crónicas, llevar los medicamentos y avisar al personal de coordinación.

Las actividades son adaptables: podés participar de forma parcial o simplemente acompañar como espectador.

Resumen esencial (qué / cuándo / dónde / para quién)

Qué: clases de ritmos, encuentro de newcom, biodanza y taller emocional, senderismo + yoga y gran peña de cierre.

Cuándo: del lunes 29 de septiembre al sábado 4 de octubre; actividades centrales 10:00 (sábado 4 desde 17:00).

Dónde: Jardines Municipales, Estadio Arena, Reserva Parque Temático y Plaza Belgrano.

Para quién: principalmente personas mayores; abiertas a toda la comunidad. Actividades gratuitas.