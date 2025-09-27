Cosquín: tres instituciones recibieron $5 millones cada una para mejoras

La ciudad de Cosquín recibió un importante respaldo del Gobierno provincial para fortalecer el trabajo de sus instituciones. Con el acompañamiento del gobernador Martín Llaryora, se entregaron aportes de 5 millones de pesos a tres entidades locales que cumplen un rol clave en la vida comunitaria.

El Club de Abuelos de Cosquín utilizará el dinero para renovar el piso de su sede, mejorando la infraestructura del espacio donde realizan sus actividades cotidianas. La Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda destinará el aporte a la instalación de cámaras de seguridad y a la ejecución de refacciones edilicias que permitan mejorar el servicio a sus socios y vecinos.

Por su parte, el Consejo de la Mujer de Cosquín llevará adelante la obra de expansión de su sede, lo que permitirá ampliar la atención y el acompañamiento que brinda a mujeres de la ciudad y la región.

Estos fondos representan un impulso concreto para fortalecer el tejido social de la ciudad, con más infraestructura y mejores condiciones para el desarrollo de las actividades de cada institución.