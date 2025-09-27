El registro de las lluvias que cayeron en el Valle de Traslasierra

Una intensa tormenta sacudió en las últimas horas las sierras de Córdoba y dejó buenos milimetrajes en el Valle de Traslasierra. Debido al temporal, el personal policial trabajó intensamente junto a los bomberos locales, Defensa Civil, DUAR, CEMDO y personal municipal para brindar asistencia tras la caída de postes y árboles.

Se conoció además el registro de los milímetros caídos en la región. En Villa Dolores, llovieron 14 mm, mientras que se registraron 15 mm en San José, 20 mm en Los Cerrillos, 25 mm en La Paz, 20 mm en Luyaba, 18 mm en Cruz del Caña, 13 mm en San Javier, 15 mm en Conlara, 10 mm en La Población, 10 mm en Las Rosas, 20 mm en Los Hornillos, 15 mm en Las Tapias, 7 mm en Las Ensenadas, 4 mm en Giulio Cesare, 6 mm. en Las Mesillas, 6 mm en la Naciente del Río Mina Clavero, 2 mm en Cerro Hermoso, 2 mm en Los Sauces, 7 mm en Río Hondo, 8 mm en Mina Clavero, 7 mm en La Pirguita, 2 mm en el Cerro Mogote, 1 mm en Los Sanjuaninos, 7 mm en Villa Cura Brochero, 1 mm en Nono, 14 mm en Ambul, 8 mm en Panaholma, 9 mm en Villa Sarmiento, 9 mm en San Pedro y 13 mm en San Vicente.

Durante la noche, se registraron caídas de árboles, postes y voladuras en distintas localidades de la región. En todos los casos se produjeron solo daños materiales, sin lamentar ningún tipo de lesiones en personas. Con respecto a la caída de árboles y/o postes, en algunos casos se debieron realizar cortes de rutas y calles hasta que fueron removidos y liberadas dichas arterias.