Llovió en varias localidades y hubo fuertes ráfagas de viento

sábado, 27 de septiembre de 2025 · 05:15

Córdoba. Tras una agradable tarde, anoche las lluvias se hicieron presentes en diferentes puntos de la provincia. 
Hubo fuertes precipitaciones en Jesús María, la localidad de Coronel Moldes, Cura Brochero y Villa Allende.
En la ciudad de Córdoba y Villa Carlos Paz se produjo un chaparrón intenso acompañado de actividad eléctrica. El fenómeno dejó varias calles inundadas y causó algunos problemas en el tránsito.
Pasadas las 23 horas en Río Tercero se registraron ráfagas de hasta 117 kilómetros por hora.
También indicó que el fuerte temporal azotó a Arroyo Los Patos y zonas aledañas dejando un saldo de árboles y postes caídos, cortes de luz y autos dañados.
Cabe destacar que las autoridades solicitaron precaución a los conductores ya que el fenómeno podría generar complicaciones en rutas y zonas urbanas, con riesgo de caída de árboles, ramas, carteles y cables.
Desde el Servicio Meteorológico del Observatorio de Córdoba informaron que la inestabilidad continuará hasta hoy a la mañana.
A lo largo de la jornada las condiciones climáticas mejorarán de manera paulatina y la máxima alcanzará los 20 grados.
De esta manera, el domingo el sol volverá a asomar en el cielo cordobés aunque se mantendrá la nubosidad. Se espera un significativo aumento de las temperaturas, motivo por el cual el termómetro llegará a marcar hasta los 28 grados.
 

