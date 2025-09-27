Llovió en varias localidades y hubo fuertes ráfagas de viento

Córdoba. Tras una agradable tarde, anoche las lluvias se hicieron presentes en diferentes puntos de la provincia.

Hubo fuertes precipitaciones en Jesús María, la localidad de Coronel Moldes, Cura Brochero y Villa Allende.

En la ciudad de Córdoba y Villa Carlos Paz se produjo un chaparrón intenso acompañado de actividad eléctrica. El fenómeno dejó varias calles inundadas y causó algunos problemas en el tránsito.

Pasadas las 23 horas en Río Tercero se registraron ráfagas de hasta 117 kilómetros por hora.

También indicó que el fuerte temporal azotó a Arroyo Los Patos y zonas aledañas dejando un saldo de árboles y postes caídos, cortes de luz y autos dañados.

Cabe destacar que las autoridades solicitaron precaución a los conductores ya que el fenómeno podría generar complicaciones en rutas y zonas urbanas, con riesgo de caída de árboles, ramas, carteles y cables.

Desde el Servicio Meteorológico del Observatorio de Córdoba informaron que la inestabilidad continuará hasta hoy a la mañana.

A lo largo de la jornada las condiciones climáticas mejorarán de manera paulatina y la máxima alcanzará los 20 grados.

De esta manera, el domingo el sol volverá a asomar en el cielo cordobés aunque se mantendrá la nubosidad. Se espera un significativo aumento de las temperaturas, motivo por el cual el termómetro llegará a marcar hasta los 28 grados.

