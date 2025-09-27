Movilidad que incluye: La Falda prueba equipos para un turismo sin barreras

La Falda puso en marcha las primeras jornadas de prueba de un proyecto de turismo inclusivo que combina diseño, tecnología y políticas públicas para facilitar el acceso a espacios naturales a personas con diferentes niveles de discapacidad. La iniciativa es promovida por la Secretaría de Turismo municipal, desarrollada por Inclutec —la firma del diseñador industrial Emiliano Agost— y asesorada técnicamente por el Centro de Innovación Tecnológica (CIT).

En las pruebas se emplearon prototipos de equipos de traslado adaptados, diseñados para sortear senderos y recorridos con pendientes moderadas. Los ensayos se realizaron en circuitos turísticos representativos de la ciudad y tuvieron la participación de usuarios, técnicos y personal municipal, que evaluaron la maniobrabilidad, la seguridad y la comodidad de cada dispositivo.

Los equipos fueron sometidos a ensayos reales: se comprobó su funcionamiento en tramos con suelo irregular, puntos de acceso a miradores y pasos con escalones reducidos. Los asistentes aportaron observaciones sobre la sujeción, el confort y la facilidad de embarque y desembarque; esos datos servirán para ajustar los prototipos y optimizar su uso en distintas condiciones de terreno.

La experiencia incluyó además la capacitación básica del personal municipal y de guías locales para el manejo de los equipos y la atención de usuarios con necesidades específicas. Asimismo, se trabajó en criterios de señalética y acondicionamiento de rutas para garantizar tránsitos seguros y accesibles.

Desde el municipio destacaron que el proyecto articula esfuerzos públicos, privados y académicos con el objetivo de escalar las soluciones hacia rutas turísticas habituales. El plan contempla fases sucesivas: perfeccionamiento de prototipos, establecimiento de circuitos accesibles y la formación de una red de prestadores capacitados para ofrecer traslados y recorridos inclusivos.

Las jornadas fueron registradas en imágenes que la Municipalidad difundirá para convocar a futuras pruebas abiertas y promover la participación ciudadana. Quienes quieran sumarse a ensayos o solicitar información pueden comunicarse con la Secretaría de Turismo local, que habilitó canales de contacto para coordinar asistencia y consultas sobre accesibilidad.