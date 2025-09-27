Seminario del Gran Ballet Argentino reunió a bailarines en Carlos Paz

El Gran Ballet Argentino ofreció este viernes un seminario de danza en Villa Carlos Paz, con una convocatoria que superó las expectativas de la Dirección de Cultura. La actividad se desarrolló en el Salón Auditorio y estuvo organizada en dos niveles: una clase para principiantes y otra para intermedio/avanzado.

En el nivel inicial se trabajaron ejercicios básicos de técnica, coordinación y movilidad articular, pensados para quienes comienzan su formación. En la jornada para intermedios y avanzados los docentes abordaron repertorio, correcciones técnicas y secuencias coreográficas destinadas a pulir la expresión y el control corporal. Ambas instancias combinaron práctica en pista y demostraciones por parte del equipo del Ballet.

Desde la Dirección de Cultura destacaron la importancia de estas instancias: “es una oportunidad concreta para que los bailarines carlospacenses continúen su formación”, señalaron, y agradecieron al Gran Ballet Argentino por facilitar el encuentro. Los organizadores informaron además que se proyectan nuevas acciones formativas destinadas a distintos públicos y niveles.

La jornada reforzó el vínculo entre las compañías nacionales y la escena local. Participaron estudiantes, docentes y aficionados que valoraron la cercanía de un taller de alto nivel en la ciudad.