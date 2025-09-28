Domingo con sol y temperatura agradable en Villa Carlos Paz

La jornada en Villa Carlos Paz se presenta con un cielo ligeramente nublado y una temperatura actual de 13,5?°C. La humedad alcanza el 60?%, la presión es de 967,3?hPa y los vientos soplan desde el noreste a 2 km/h, con una visibilidad de 10 km., según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días indica una semana de temperaturas variables: el lunes se espera una mínima de 12?°C y una máxima de 28?°C, mientras que el martes descenderá la máxima a 21?°C con mínima de 12?°C. El miércoles continuará fresco, con mínimas de 13?°C y máximas de 20?°C, y hacia el jueves y viernes se prevé un leve ascenso, con máximas de 23?°C y mínimas entre 13?°C y 14?°C. El sábado cerrará la semana con una jornada más cálida, mínima de 20?°C y máxima de 28?°C.