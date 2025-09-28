Las botellitas con aire de las sierras, el insólito souvenir de Córdoba

En un tiempo en el que el turismo era una experiencia más sencilla y los recuerdos se atesoraban en forma de postales o pequeños objetos, las sierras de Córdoba vieron nacer uno de los souvenirs más insólitos y emblemáticos de su historia: las botellitas de aire serrano.

Durante las décadas del sesenta, setenta y ochenta, era común ver en puestos de artesanías, en la zona del dique San Roque y a la vera de las rutas, vendedores ofreciendo pequeñas botellas de vidrio, a veces con una etiqueta artesanal, que contenían un «tesoro invaluable»: el aire puro de las sierras.

El concepto era simple pero genial. No se vendía un objeto, se vendía una experiencia. La idea era que los turistas pudieran llevar un pedazo de ese aire revitalizante, que por décadas se había recomendado a personas con afecciones respiratorias.

Estas botellitas, a menudo de formato pequeño y con corcho o tapa de metal, se convertían en un objeto de conversación y una anécdota divertida para contar al regreso a casa. Si bien el producto en sí era simbólico, su valor residía en el sentimiento que representaba: la nostalgia por las vacaciones, el recuerdo de paisajes imponentes y el deseo de conservar la sensación de bienestar que brindaba la naturaleza cordobesa.

El negocio era un claro ejemplo de la «viveza criolla» en su máxima expresión, transformando lo intangible en un souvenir.

De lo kitsch a lo nostálgico

A medida que las décadas avanzaron, la tradición de las botellitas fue perdiendo popularidad, dando paso a souvenirs más modernos y diversos. Sin embargo, en el imaginario colectivo de quienes vivieron la época, estas botellas de aire quedaron grabadas como un ícono del turismo cordobés. Hoy en día, son consideradas piezas de colección y una rareza.

El fenómeno de las botellas de aire también ha resurgido en los últimos años, con algunos emprendedores volviendo a vender «aire de las sierras» en frascos, demostrando que la idea, a pesar de los años, sigue siendo tan atractiva como controversial y un motivo de sonrisas para quienes la recuerdan.