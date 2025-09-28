Piden informes por las obras en cercanías del ex centro clandestino de La Perla

El legislador Walter Gispert (Frente Cívico) elevó un pedido de informes para conocer detalles sobre las obras que se encararán en cercanías del ex centro clandestino de detención de La Perla, luego que la justicia federal confirmara el hallazgo de restos humanos en el predio que estarían vinculados a la última dictadura.

El proyecto legislativo, acompañado por referentes de distintos bloques, pide a la Provincia que se informe si la pavimentación de la Ruta E64 forma parte del plan de obras públicas y bajo qué partida presupuestaria se financia; si se dio intervención a las autoridades del Espacio de Memoria La Perla, considerando el riesgo de que maniobras o movimientos de suelo afecten pruebas o indicios vinculados a personas desaparecidas durante la última dictadura, qué costos desagregados tendrá la obra, ya que según trascendidos periodísticos el kilómetro de ruta alcanzaría un valor cercano a los 2.000 millones de pesos, si existen empresas interesadas en radicarse en la zona a partir de la obra y qué beneficios fiscales recibirían y si el área a intervenir corresponde a zonas de conservación (Categoría I o II) conforme al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.

Pero además, se busca conocer si se realizó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), si intervino el Consejo Provincial de Ambiente (COPA) y si se convocó a audiencia pública o consulta ciudadana y si existe un dictamen jurídico que avale la viabilidad legal de desafectar tierras protegidas.

«Estamos hablando de una obra que implica una inversión multimillonaria, con impactos ambientales y sociales, y que además se ubica en un sitio de memoria y justicia. Es imprescindible que el Ejecutivo brinde todas las explicaciones para garantizar transparencia y resguardo histórico»; sostuvo el legislador Gispert.