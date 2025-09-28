Plantaron seis sauces criollos en la costanera del lago San Roque

Esta semana, la Municipalidad de Villa Carlos Paz llevó adelante una nueva jornada de forestación en la ribera del lago San Roque. En esta ocasión, se plantaron seis ejemplares de sauce criollo, producidos en el vivero municipal de especies nativas.

Desde el área de Ambiente destacaron que estas acciones no solo aportan belleza a los espacios verdes, sino que también enriquecen el área protegida, favorecen la biodiversidad urbana, brindan más sombra y oxígeno, y mejoran la calidad de vida en la ciudad.

La actividad se enmarca en un plan sostenido de forestación que ya lleva 18 jornadas en lo que va del año y que busca promover el cuidado del ambiente mediante la participación activa de los vecinos.