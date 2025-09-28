Se conoció como sigue la salud de Thiago Medina

Buenos Aires. Desde el 12 de septiembre, Thiago Medina se encuentra internado en terapia intensiva luego de sufrir un accidente con la moto. Desde ese momento las redes sociales de la familia y de Daniela Celis, su expareja y madre de sus dos hijas, se convirtieron en el lugar de comunicación por excelencia, allí dan actualizaciones de la salud del exparticipante de Gran Hermano (Telefe) y piden cadenas de oraciones.

Durante las primeras horas de la tarde del sábado, Daniela llevó un poco de tranquilidad a sus seguidores luego de dos días sin parte médico oficial. El mensaje que puso la joven es corto, pero habla de una pequeña alteración en el estado de su ex. “Thiago hoy experimentó una leve mejoría. El resto de los parámetros continúan igual“, fue todo lo que escribió con respecto al estado de Medina. Camila Deniz, conocida más como Camilota, hermana de Medina, publicó el mismo mensaje en sus respectivas redes sociales, llevando más tranquilidad al público.

Como hace en cada uno de los posteos, desde aquel viernes, reiteró el pedido de oración: “Seguimos con el pedido de cadena de oración, que es muy importante para este proceso. Queremos agradecer a todos los que están ayudando y enviados sus fueras”. Cabe recordar que el 19 del corriente mes fue operado con la intención de reparar la parrilla costal, debido a que en el impacto 8 costillas fueron fracturadas y desde ese momento sus pulmones son el órgano más afectado, lo que genera preocupación en la familia.

