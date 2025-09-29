19 meses sin Sebastián Villareal, la familia exige justicia

Han pasado 19 meses del crimen de Sebastián Villareal, ocurrido en barrio Yofre Norte de la ciudad de Córdoba. En este marco, familiares y allegados realizaron una convocatoria en Tribunales II, donde exigieron la realización de un juicio oral y público, oponiéndose a la posibilidad de un juicio abreviado.

En la última audiencia, el fiscal de Cámara ofreció a los tres imputados mayores de edad —Héctor Alejandro Herrera (25), Luciano Gonzalo Bustos (20) y Axel Fabricio Escada (18)— penas de entre 10 y 16 años de prisión. La familia cuestionó fuertemente esta decisión y pidió que el caso sea tratado en un juicio con jurado popular.

La voz de la familia

Jimena Villareal, hermana de la víctima, expresó:

"No hemos tenido respuestas, nadie bajó a decirnos nada el día de hoy. Vamos a seguir insistiendo para que el 3 de octubre, en la próxima audiencia, se revierta esta situación y nos den el juicio oral y público con jurado popular, que es lo que estamos esperando. Es una de las pocas maneras que tenemos las víctimas de elaborar lo que nos pasa. Hemos estado esperando 19 meses para escuchar respuestas; siempre nos pateaban para más adelante. Estamos en una instancia donde básicamente nos cierran la puerta en la cara, dejando un montón de preguntas y más dolor. No pedimos nada que no esté dentro de la ley y alineado con nuestros derechos y los de los acusados".

Los acusados

En la causa están señaladas cinco personas: tres adultos y dos menores.

Los tres mayores de edad —Herrera, Bustos y Escada— se encuentran detenidos y a la espera de que se defina si habrá juicio abreviado o juicio oral y público.

El primer menor, que tenía 17 años al momento del crimen, fue el primer acusado. Días atrás reconoció su participación ante la jueza, recibió condena y permanece alojado en el Complejo Esperanza, donde estará en observación durante un año hasta que la magistrada disponga una nueva medida.

El otro menor, conocido como “El Orejudo”, tenía 14 años al momento del homicidio, por lo que es inimputable. Actualmente se encuentra alojado en el Complejo Esperanza desde el pasado 12 de agosto, luego de ser detenido por un robo calificado en barrio La Quinta de Villa Carlos Paz.