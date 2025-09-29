ARCA: a partir de qué monto de transferencias podés ser investigado en octubre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ratificó cuáles son los montos máximos permitidos para octubre de 2025 en operaciones bancarias y digitales que pueden realizarse sin justificación. Los valores siguen siendo los mismos desde junio, cuando fueron actualizados.

Los bancos y billeteras virtuales están obligados a reportar automáticamente los movimientos que superen esos valores. Por eso, conocer los límites vigentes es clave para evitar bloqueos o pedidos de documentación extra.

Montos máximos en octubre 2025

Transferencias y acreditaciones: hasta $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

Extracciones en efectivo: límite de $10.000.000.

Saldos bancarios al cierre del mes: máximo de $50.000.000 para particulares y $30.000.000 para empresas.

Plazos fijos: hasta $100.000.000 en personas físicas y $30.000.000 en jurídicas.

Tenencias en sociedades de bolsa: tope de $100.000.000 para individuos.

Compras como consumidor final: hasta $10.000.000 sin necesidad de justificar.

Pagos de todo tipo: límite de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

Aunque no existe un límite en la cantidad de operaciones mensuales, sí se controla el monto acumulado. Si se supera, el sistema activa un reporte automático a ARCA.

Qué pasa si no se justifica el dinero

El organismo advirtió que, si un contribuyente no puede justificar el origen de los fondos o intenta fraccionar transferencias para evitar los controles, la operación puede ser bloqueada y reportada como Operación Sospechosa a la Unidad de Información Financiera (UIF).

De esta manera, ARCA busca reforzar los controles sobre el lavado de dinero y la evasión fiscal, al tiempo que recomienda a los usuarios bancarizados mantener ordenada la documentación que acredite la procedencia de los fondos.