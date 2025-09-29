Córdoba será sede del evento más importante del Higiene Ocupacional y Ambiental

La Asociación de Higienistas Ocupacionales y Ambientales de la República Argentina (AHRA) organiza el 10° Congreso Panamericano de Higiene Ocupacional y Ambiental y el 5to Congreso Argentino, que se realizan de forma unificada por primera vez en Córdoba, del 12 al 15 de octubre, en el Hotel Quinto Centenario.

Habrá disertaciones nacionales e internacionales, sector expositivo, 2° Hackathon de Tecnologías, una competencia donde 10 equipos de profesionales y estudiantes universitarios deberán resolver situaciones de la vida real y visitas de campo a tres empresas, donde grupos de profesionales realizarán evaluaciones del ambiente laboral y elaborarán un informe técnico.

También se realizará la toma del Examen de JIHO para Certificar Higienistas a nivel Internacional y un Networking para interactuar con profesionales de distintos países.

Desde el 2009, AHRA concentra sus esfuerzos en prevenir y cuidar la salud de los trabajadores y del ambiente laboral, centrándose en la investigación, el trabajo colaborativo con las instituciones, empresas, organismos de gobierno, la formación educativa, y el incentivo a estudiantes; todo en un marco de excelencia y evolución profesional permanente.

«Nos ocupamos de la seguridad ocupacional, de todo aquello que sucede a partir de un accidente en el ámbito de trabajo; y de la higiene, que tiene que ver con las enfermedades profesionales; las cosas que no vemos, que no pasan instantáneamente y a lo largo del tiempo afecta a la persona que estuvo expuesta a determinado agente de riesgo durante mucho tiempo y de pronto comienzan a aparecer los síntomas»; sostiene el licenciado Martín Méndez, presidente de AHRA.

Higienistas, técnicos, licenciados en higiene y seguridad, profesionales especializados en la temática (médicos laborales, terapistas ocupacionales, etc.) pueden consultar e inscribirse a las distintas actividades en: https://congreso.ahra.org.ar/