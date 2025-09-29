anses

Cronograma de pagos: quienes cobran este lunes

Sociedad
lunes, 29 de septiembre de 2025 · 10:43

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) continuará estos últimos días de septiembre y los primeros de octubre, semana que va del lunes 29 al viernes 3, con los depósitos según el calendario de pagos.

Se destacan los cobros de diferentes titulares de asignaciones familiares.

ANSES: quiénes cobran este lunes 29 de septiembre

Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Todos los DNI - Primera Quincena: del 9 de septiembre al 10 de octubre

Todos los DNI - Segunda Quincena: del día 19 de septiembre al 10 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: Todas las terminaciones de DNI - del 8 de septiembre al 10 de octubre

