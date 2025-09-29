A cuánto cotizan el dólar blue y el dólar oficial este lunes

El dólar blue se vende este lunes 29 de septiembre de 2025 a $1.440, en el anteúltimo día del noveno mes del año y luego de una semana que finalizó de la peor manera para el gobierno de Javier Milei.

En tanto, en el mercado paralelo la divisa norteamericana se compra a $1.420.

Noticias Relacionadas Cronograma de pagos: quienes cobran este lunes

Dólar hoy oficial: a cuánto cotiza en el Banco Nación

El dólar oficial este lunes 29 de septiembre cotiza a:

Compra: $1.300.

Venta: $1.350.

Cotización del dólar blue

Durante 2024, experimentó una significativa escalada, cerrando el año con una cotización de aproximadamente $1.230, lo que representa un aumento de $205 en el año (+16,7%) con respecto a los $1025 de inicio.

En 2023, acumuló una suba de $654 después de cerrar el 2022 a $346. Durante 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.

Pero en 2021, registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).