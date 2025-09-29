Lo informó la Municipalidad

Día de San Jerónimo: Cómo funcionarán los servicios en Córdoba

Desde el gobierno, se informó que habrá asueto administrativo en el ámbito municipal.
lunes, 29 de septiembre de 2025 · 10:24

La Municipalidad de Córdoba dio a conocer el esquema de servicios para el próximo martes 30 de septiembre, fecha en la que se celebrará el Día de San Jerónimo. También se informó que habrá asueto administrativo en el ámbito municipal.

El sistema de estacionamiento medido municipal (SEMM) y el estacionamiento controlado serán gratuitos en los lugares permitidos. Mientras que los cementerios San Vicente y San Jerónimo estarán abiertos de 8 a 18 horas

Asimismo, el transporte urbano de pasajeros circulará con frecuencias de día sábado, con refuerzo en las horas pico. En tanto, la recolección domiciliaria de residuos funcionará de manera normal. 

Finalmente, las plantas de Inspección Técnica Vehicular trabajarán con normalidad.

