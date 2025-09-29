Día del Corazón: gran convocatoria en el centro de Carlos Paz

Villa Carlos Paz. En el marco del Día Mundial del Corazón, se realizó este lunes una jornada de concientización y controles gratuitos frente a la iglesia Nuestra Señora del Carmen. La actividad, organizada por la Municipalidad de Villa Carlos Paz, junto al personal del Hospital Gumersindo Sayago, convocó a vecinos de todas las edades para promover la importancia de la prevención en la salud cardiovascular.

Durante la jornada, los asistentes pudieron acceder a controles de presión arterial, peso, talla y glucemia, que permiten calcular el índice de masa corporal. Además, se brindó asesoramiento nutricional, orientación odontológica y recomendaciones personalizadas sobre hábitos saludables.

“Lo fundamental es no llegar a tener un evento, como un infarto o un accidente cerebrovascular, sino prevenirlo. La clave está en mantener un peso saludable, una buena alimentación y realizar actividad física”, remarcaron la doctora Claudia Pereyra, secretaria de Salud del municipio.

Destacaron que la convocatoria fue amplia, con participación no solo de adultos mayores, sino también de jóvenes y familias completas. “La prevención es para todas las edades. Educar a los niños sobre la importancia de la actividad física, limitar el tiempo frente a las pantallas y fomentar una alimentación equilibrada es invertir en la salud futura”, señaló.

También se recordó la importancia de los controles médicos anuales, incluso en personas sanas, para detectar a tiempo posibles factores de riesgo. Además, se hizo hincapié en que los adultos deben mantener actualizado su carnet de vacunación, con dosis como la antitetánica y la hepatitis B, además de la vacuna contra la gripe.

Finalmente, se anunció que durante los próximos meses continuarán realizándose jornadas de testeos y campañas de vacunación en distintos centros de salud de la ciudad. A partir del 1 de octubre se dará inicio al Mes Rosa, con mamografías gratuitas en el hospital local, como parte de la campaña de prevención del cáncer de mama.