El Gobierno aclaró que es falso el sitio web del Hospital Sommer que promociona una criptomoneda

Este domingo un sitio oficial del Gobierno, con dominio .gob.ar y asociado al Hospital Nacional Sommer prendió las alarmas con una publicación que promocionaba una criptomoneda llamada “Sommer Token”.

El activo era presentado como "la moneda digital oficial" del Estado nacional para “combatir la inflación” y como una "iniciativa revolucionaria del Gobierno Nacional" diseñada para "estabilizar la economía, combatir la inflación y democratizar el acceso a las finanzas digitales".

Tras el escándalo, desde la cuenta oficial de X del Ministerio de Salud salieron a aclarar este lunes que es falso dicho sitio web.

“El único sitio web oficial del hospital nacional es http://argentina.gob.ar/salud/hospitalsommer El sitio donde se realizó el anuncio falso es antiguo y está en desuso hace años. Dicha página web que estaba deshabilitada ha sido hackeada y reactivada para promocionar la noticia falsa”, aclaró el Gobierno, que iniciará una investigación y denunciará el hecho: “Iremos hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables y llevarlos ante la Justicia”, advirtieron desde la cartera de Salud.

Se informa que es falso el sitio web que se encuentra circulando del Hospital Sommer promocionando una criptomoneda. El único sitio web oficial del hospital nacional es https://t.co/uhD9kJEewH



El sitio donde se realizó el anuncio falso es antiguo y está en desuso hace años.… pic.twitter.com/oZAKMPU3uv — Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) September 29, 2025

El pasado viernes ocurrió algo similar cuando la cuenta de X de la la Policía Federal Argentina fue hackeada también para promocionar una moneda virtual.