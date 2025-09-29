El paraíso de Manuel Mujica Lainez: su legado en las sierras de Córdoba

Manuel Mujica Lainez, conocido afectuosamente como «Manucho», no solo fue un gigante de las letras argentinas, sino también un hombre que encontró su refugio y fuente de inspiración en los serenos paisajes de La Cumbre, en las sierras de Córdoba. Aquí, en la imponente Villa El Paraíso, construyó un mundo propio, entrelazando su vida con la historia de este rincón cordobés, un lugar que hoy se erige como un testamento de su vida y obra.

La residencia que Mujica Lainez y su esposa, Ana de Alvear, adquirieron en 1969 no era simplemente una casa; era un universo en sí mismo. En sus salas, el escritor acumuló una vasta colección de antigüedades, libros, y objetos de arte que reflejaban su pasión por la historia, la estética y lo maravilloso.

Cada rincón de la casa es un eco de sus novelas, desde los tapices que parecen sacados de El unicornio, hasta las armaduras y muebles que evocan la aristocracia de Misteriosa Buenos Aires.

Mujica Lainez dividía su tiempo entre la efervescencia de la vida social porteña y la tranquilidad de su hogar en las sierras. La Cumbre le ofrecía un espacio para la creación y la introspección, alejado del bullicio de la ciudad. Fue en este entorno que dio vida a algunas de sus obras más importantes, sumergiéndose en un ambiente que le permitía conectar profundamente con sus personajes e historias. La naturaleza, las sierras y la paz del lugar se filtraron en su escritura, otorgándole un matiz especial a todas sus narraciones.

La presencia de «Manucho» en La Cumbre no pasó desapercibida. Su figura carismática y su amor por la cultura local lo convirtieron en un personaje querido y respetado. Participaba activamente en la vida social del pueblo, fomentando la lectura y el arte, y abriendo las puertas de su hogar a amigos y colegas que venían a visitarlo, como el reconocido escritor y amigo Jorge Luis Borges. La Cumbre no solo fue su hogar, sino un refugio intelectual donde los diálogos y las ideas fluían libremente.

El legado perdurable

A más de 40 años de su fallecimiento en 1984, el legado de Manuel Mujica Lainez en La Cumbre sigue vivo. Hoy, la Villa El Paraíso se ha transformado en un museo que preserva la memoria del escritor, permitiendo a los visitantes caminar por los mismos pasillos que él recorrió, admirar su colección y sentir la esencia de su vida y obra.

Cada objeto, cada libro, y cada rincón de la casa cuenta una parte de su historia, un recordatorio de que su "paraíso" personal en las sierras cordobesas es, en realidad, un tesoro para todos los amantes de la literatura y el arte.