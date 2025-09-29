Estudiantes de enfermería realizaron controles por el Día del Corazón

Alumnos de primer año de la Escuela de Enfermería (ISAUI) llevaron adelante una jornada de prácticas en el marco del Día del Corazón, acompañando al personal del Hospital Municipal Gumersindo Sayago.

La propuesta incluyó controles de tensión arterial, mediciones de glucemia y chequeos de saturación de oxígeno. Para los estudiantes, representó una de sus primeras experiencias prácticas tras completar el primer cuatrimestre de cursado.

“Estamos muy contentos porque realmente la gente se interesa: hoy hubo cola para los controles. Lo importante es que no solo se acercan personas mayores, también muchos jóvenes aprovecharon para revisarse”, destacó Osmar Araujo, uno de los responsables de la jornada.

La actividad se realizó de manera articulada con el área de Salud municipal, que aportó asesoramiento en alimentación saludable y prevención de la diabetes, conformando un equipo integral de promoción de la salud.

En total participaron 18 alumnos, mientras que la otra mitad del curso realizó prácticas en una escuela de la ciudad. La carrera de Enfermería que dicta el ISAUI ya lleva cuatro años en Villa Carlos Paz, con su primera camada de egresados y un nuevo grupo de estudiantes avanzados que este año culminará su formación.

La formación tiene una duración de tres años y cuenta con una alta demanda: los 60 cupos disponibles se completan en apenas tres días cada vez que se abre la inscripción. La próxima convocatoria será a fines de noviembre y se anunciará en la página oficial de la institución.