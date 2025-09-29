FIT 2025: récord de visitantes y éxito en ventas

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, destacó el éxito de la edición 2025 de la FIT que se está llevando a cabo en el predio de la Rural de Palermo y que, en sus dos primeras jornadas ya convocó a más de 130.000 visitantes.

Scioli subrayó que la feria también resulta fructífera en la venta de productos turísticos con un alto nivel de operaciones concretadas.

Hoy, en la primera de las dos jornadas dedicadas exclusivamente a los profesionales del sector, hubo 10.152 rondas de negocios, entre las pre-agendadas y las que se concertaron de manera espontánea.

La FIT abrió sus puertas el sábado pasado, con un fin de semana dedicado al público en general, que recorrió los stands de destinos nacionales y más de 60 países presentes en la feria. En esas dos jornadas hubo más de 130.000 visitantes, en tanto que esta edición cuenta con 1.700 expositores.

El funcionario participó hoy una serie de presentaciones, entre las que se destacó la que llevó a cabo con autoridades de la Cámara de Comercio Chino-Argentina, presentando el vuelo directo entre Shangai y Buenos Aires con una escala en Auckland.

Este servicio comenzará a operar a principios de diciembre, convirtiéndose en el vuelo más largo del mundo con una duración de 29 horas.

Durante su participación en la presentación, Scioli destacó la importancia de la llegada de China Eastern “una compañía que tiene código de acuerdos compartidos con Aerolíneas Argentinas” y dijo que el país “se está preparando” para recibir, tanto a los visitantes chinos como a los neozelandeses.

En ese sentido, sostuvo que “estamos trabajando en conjunto con la Embajada argentina en Beijing y con la Embajada de China en Argentina, para favorecer lo máximo posible todos los trámites a los fines de que los viajeros puedan llegar sin mayores dificultades y en ese orden es que por decisión del presidente Javier Milei se eliminó el trámite de la visa para los ciudadanos chinos”.

Por otro lado, Scioli saludo la presencia de una delegación china que visitó el país y recorrió puntos turísticos, porque “de esa manera vieron in situ todo lo que Argentina puede ofrecer. No lo hicieron a través de un video, sino personalmente y eso es muy importante para que puedan transmitir a su país todo lo que pueden encontrar y disfrutar en nuestro país”.

La apertura de una nueva conexión aérea entre Shanghái y Buenos Aires, prevista para fines de 2025, marcará un punto de inflexión en la aviación comercial global. A partir del 4 de diciembre, China Eastern Airlines pondrá en marcha los vuelos MU745 y MU746, cubriendo una distancia cercana a los 20.100 kilómetros, es decir, casi la mitad de la circunferencia del planeta.

La ruta tendrá su origen en el Aeropuerto Internacional de Pudong, en China, y su destino final será el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. Para un trayecto de semejante magnitud, la compañía utilizará Boeing 777-300ER, aeronaves de fuselaje ancho reconocidas por su autonomía, fiabilidad y comodidad en trayectos intercontinentales.

China Eastern Airlines ya dio a conocer los valores de los pasajes: en clase económica, los precios se ubican entre 1.294 y 1.913 euros, mientras que en clase ejecutiva rondan los 4.237 euros. Se trata de cifras que, dentro del mercado de vuelos ultralargos, se consideran competitivas, especialmente si se tienen en cuenta las prestaciones y el confort que ofrecen los 777-300ER en viajes de este tipo.

Si bien el trayecto entre Shanghái y Buenos Aires quedará en la historia por la distancia cubierta y el tiempo de vuelo, no será completamente directo: la operación contempla una escala técnica en Auckland, Nueva Zelanda, de unas dos horas.

El lanzamiento de esta nueva ruta no solo fortalecerá la conectividad entre Asia y América del Sur, sino que también colocará a Buenos Aires en el mapa de los grandes desafíos de la aviación mundial, con un vuelo que ya despierta tanta expectativa como curiosidad.