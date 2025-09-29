Garrahan: familiares de pacientes afirman su rechazo al veto de la Ley de Emergencia Pediátrica

Madres y padres de pacientes del Hospital Garrahan se manifestarán frente al Congreso de la Nación este jueves durante el próximo debate en el Senado, donde se tratará el rechazo al veto presidencial sobre la Ley de Emergencia Pediátrica.

Desde la agrupación autoconvocada ‘Soy Garrahan’, que se creó “en defensa del hospital”, familiares de niños y niñas que se atendieron, se atienden o que están internados en la institución, le solicitaron a la sociedad y a los medios de comunicación “que los acompañen” en esta convocatoria porque sus hijos “no pueden esperar más”.

“El colectivo de madres y padres de pacientes y ex pacientes del Hospital Garrahan, volvemos a alzar la voz. Esta vez para convocar a toda la comunidad a acompañarnos en el repudio al veto del presidente Javier Milei de la Ley para declarar la Emergencia de la Salud Pediátrica (ya aprobada en ambas cámaras) y pedirles a los senadores que rechacen este veto. La vigencia de esta ley puede marcar un antes y un después para los miles de niños y niñas que dependen de este hospital”, anunciaron mediante el comunicado que difundieron.

Durante las últimas semanas, también se organizaron “para contar lo que este hospital significa” en la vida de sus hijos e hijas y, para ello, recogieron “cientos de testimonios de varias familias”, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como del resto del país, y mostrar la importancia que tiene esta institución.

La agrupación autoconvocada ‘Soy Garrahan’ está integrado por familias porteñas, del conurbano, Mar del Plata, Necochea, Resistencia (Chaco), Córdoba, Concepción del Uruguay (Entre Ríos), Trelew (Chubut), Río Grande (Tierra del Fuego), entre otras ciudades, y participaron de todas las manifestaciones que se realizaron en defensa del hospital pediátrico.

“Necesitamos que el Hospital siga funcionando tal como hasta ahora ya que de él depende, ni más ni menos, que el bienestar y la vida de nuestros hijos e hijas. El Garrahan es el pilar fundamental de toda la salud pediátrica argentina y este reclamo es tan federal como el hospital. El jueves vamos a participar de la vigilia de la sesión del Senado porque queremos un país donde el derecho a la salud se garantice, donde las infancias sean prioridad, donde hospitales sigan de pie, salvando vidas con calidad humana y excelencia médica. Somos madres, somos familias. Somos Garrahan. Y no vamos a parar hasta que nuestras infancias estén protegidas”, concluyeron. (NA)