Giuliana Ferlini y Malena Yagüe: «Escribir es animarse a probar cosas nuevas»

Con apenas 15 y 16 años, Giuliana Ferlini y Malena Yagüe resultaron ganadoras del Fondo Editorial para Jóvenes 2024. Su libro «Sombras en el tiempo», que se presentará en la segunda Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz, reúne seis relatos atravesados por la metáfora del tiempo.

Ambas estudiantes, alentadas por sus profesoras de Lengua y Literatura, se animaron a enviar un primer cuento al concurso sin demasiadas expectativas. El resultado fue mucho más que un reconocimiento: significó la concreción de un sueño.



—¿Qué las impulsó a participar en la convocatoria?

Giuliana Ferlini: Yo escribía desde hacía tiempo, pero nunca me había animado a un concurso. Mi profesora, Paula Hassani, me mandó la convocatoria y me dijo que estaría orgullosa de que participara. Eso me dio el empujón.

Malena Yagüe: Fue parecido para mí. Siempre escribí, pero sin mostrarlo demasiado. Mi profe, Ana Costa, me insistió en que me animara a presentar un cuento romántico que había hecho casi como un “descanso”. Fue la primera vez que concursé.



—Giuliana, contanos de tu cuento.

Giuliana: Fue de terror. Yo solía escribir romance, pero quería probar con algo distinto. La historia gira en torno a una sombra que puede interpretarse como un sentimiento o como el alma de alguien.



—¿Y el tuyo, Malena?

Malena: De romance, justo al revés que Giuli. Es un relato de época titulado Entre guantes y sombreros, sobre un artista distraído y una joven. Lo curioso es que nos salió al revés de lo que solemos escribir: ella ganó con terror y yo con romance.



ESCRITURA Y AMISTAD

Con el anuncio del premio, Giuliana y Malena tuvieron que trabajar juntas en la construcción del libro. Allí comenzó un proceso de escritura compartida que incluyó reuniones, lecturas cruzadas, debates y hasta la elección de la portada.

Giuliana: Al principio pensé que no había ganado, porque me enteré tarde. Cuando confirmaron, fue muy emocionante. Luego nos juntamos con Male para escribir más cuentos, porque cada una había presentado uno y teníamos que completar tres.

Malena: Fue un gran desafío. Yo sumé dos cuentos románticos más, aunque me costó, porque no era lo que escribía siempre. Pero el trabajo en conjunto fue muy enriquecedor y nos terminó uniendo mucho.

El resultado fue «Sombras en el tiempo», un libro de seis cuentos —tres de cada una— atravesados por un mismo hilo: la idea del tiempo y las huellas que deja.

—¿Qué sintieron cuando les informaron que el premio sería la impresión del libro?

Giuliana: Sorpresa total. Imaginaba que habría algún reconocimiento, pero no un libro físico.

Malena: Para mí también fue increíble. Y más aún porque lo presentamos en la Feria del Libro, algo que ni soñábamos.

—¿Se animan a otros géneros?

Giuliana: Sí, quiero probar con policial o misterio, aunque me siento cómoda en el romance.

Malena: Este concurso me enseñó que a veces salir de la zona de confort da buenos resultados. No hay que limitarse.

—¿Qué les dirían a otros jóvenes que quieren escribir?

Giuliana: Que se animen. No importa si no queda perfecto, lo importante es empezar.

Malena: Exacto. Es peor quedarse con la duda que arriesgarse a mostrar lo que uno hace.

Ambas lectoras voraces, aseguran que leer es inseparable de escribir. Giuliana está con Sempiterno, de Johanna Marcus, mientras que Malena avanza con Los siete maridos de Evelyn Hugo. «La lectura amplía la mirada y te da nuevas formas de abordar los sentimientos», dice Giuliana.

Las adolescentes agradecieron a sus familias y profesoras, quienes fueron clave en el proceso. «Si ellos no nos hubieran alentado, quizás no estaríamos hablando de este libro hoy», coinciden. «Sombras en el tiempo» verá la luz en unos días y confirma que, como dicen sus autoras, «escribir es, sobre todo, animarse a probar cosas nuevas».