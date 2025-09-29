Inauguró “La Insistencia de las Horas” en la Sala Caraffa de La Cumbre

Con una propuesta que refleja la identidad y sensibilidad del arte serrano, quedó inaugurada en La Cumbre la muestra colectiva “La Insistencia de las Horas”.

La exposición reúne las obras de los artistas Carla Cardone, Caro Mantiñán, Julián Campos, Juan Novelli, Mario Vélez y Álvaro Matías, todos residentes en San Marcos Sierras.

La propuesta puede visitarse de lunes a sábado de 10 a 13 horas, y los viernes, sábados y domingos de 17 a 20, en la Sala Caraffa, ubicada en Pasaje Tassano 55 de La Cumbre. El acceso es libre y gratuito.

Con esta inauguración, la ciudad suma un nuevo espacio de encuentro con el arte regional, abierto tanto a vecinos como a turistas que recorren el Valle de Punilla.

Fotos: Turismo La Cumbre / Jorge Gaínza