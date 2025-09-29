La Banda Sinfónica Municipal brilló en un recital en Wo Paseo Comercial

La Banda Sinfónica Municipal de Villa Carlos Paz ofreció este jueves un recital cargado de emoción en el Wo Paseo Comercial, donde se congregó una multitud de turistas y vecinos.

El espectáculo incluyó un variado repertorio de obras clásicas y populares, interpretadas con gran calidad por los músicos locales bajo la dirección de sus profesores. La presentación, realizada en pleno centro de la ciudad, se transformó en un atractivo cultural que cautivó al público.

Los asistentes respondieron con entusiasmo y acompañaron cada interpretación con aplausos prolongados, destacando la entrega y el talento de los integrantes de la agrupación municipal.

El evento reforzó la impronta cultural de Villa Carlos Paz y se sumó a la agenda de propuestas artísticas que caracterizan a la ciudad, consolidando a la Banda Sinfónica como un referente musical de la región.