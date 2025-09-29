Milei: "No hay diferencia entre la micro y la macroeconomía"

El presidente Javier Milei remarcó hoy que técnicamente "no hay diferencia entre la micro y la macro", por lo que consideró que la discusión sobre si hay que privilegiar a una u otra "en economistas serios no existe".

"No hay diferencia entre la micro y la macro. Eso es propio de economistas que se quedaron atacados en conocimientos viejos, previo a 1968. Esa discusión, en economistas serios, no existe. La macro es la suma de toda la micro. Por lo tanto, eso no existe", sostuvo el mandatario en una entrevista que brindó en una radio de Tierra del Fuego, al arribar a la provincia patagónica para encabezar un acto de campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones nacionales de octubre.

El mandatario se refirió de esa forma a una de las críticas que suele recibir de parte de la oposición sobre la supuesta falta de atendimiento de su gobierno a las cuestiones de la microeconomía, es decir lo referido al día día del bolsillo del ciudadano.

Por otro lado, Milei remarcó lo que está en juego en los comicios del 26 de octubre: "¿Queres volver a vivir con la inflación? ¿Queres tener a la gente esclavizada con la dádiva? ¿Queres que la gente se muera de hambre? ¿Que lapobreza explote? ¿O queres una situación donde la pobreza está cayendo, la indigencia está cayendo, la economía se está recuperando, la inflación va desapareciendo de a poco?", planteó.

Consultado sobre su opinión del esquema de exenciones impositivas de Tierra del Fuego, el líder libertario respondió: "Nosotros lo que creemos, primero, que hay derechos adquiridos, sí. Y hay acuerdos tomados. Ese es el primer punto y eso, uno que quiere respetar la institucionalidad, lo tiene que respetar".

"Segundo punto: Tierra de Fuego es la muestra de que si vos le quitas la carga fiscal a un lugar, se expande. Es decir, el problema no es la ventaja, si vos queres, que tiene Tierra del Fuego. El problema es el continente todo lo que paga además de impuestos. Es decir, es un modelo que muestra que vos si bajás los impuestos, corres al Estado del medio y podes funcionar mejor. Y eso a nosotros nos parece que es una experiencia que tendríamos que tratar de replicar hacia adelante", continuó.

La primera actividad que tuvo Milei en suelo fueguino fue una recorrida por la planta de Newsan, productora de electrodomésticos de las marcas Atma, Noblex y Phlico: "Pude ver todo el trabajo tecnológico que incorporan, la verdad que algo verdaderamente interesante", comentó al respecto en la entrevista. (NA)