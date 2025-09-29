Negocios cerrados y menor movimiento en Carlos Paz por el día del empleado de comercio

Este lunes, Villa Carlos Paz presentó un paisaje distinto en su zona céntrica y en los barrios: la mayoría de los comercios permanecieron cerrados por la conmemoración del Día del Empleado de Comercio.

La jornada, que cada año se celebra el 26 de septiembre pero se traslada según acuerdos gremiales, marcó una baja notoria en la actividad comercial de la ciudad. La medida alcanzó a locales de indumentaria, calzado, electrodomésticos y supermercados, mientras que únicamente abrieron comercios de servicios esenciales y, en menor medida, algunos vinculados al turismo y la gastronomía.

El feriado es resultado de un acuerdo entre el Centro Empleados de Comercio y las cámaras empresarias, que busca garantizar a los trabajadores un día de descanso en reconocimiento a su labor.

En Villa Carlos Paz, la postal del lunes dejó calles céntricas con persianas bajas y menor movimiento de vecinos y turistas, aunque restaurantes, bares y heladerías aprovecharon para sostener la actividad en la jornada.