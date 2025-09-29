Orgullo en Punilla: un alumno de Siquimán ganó oro en Matemática

La provincia de Córdoba volvió a destacarse en la Olimpiada Internacional de Matemática Atacalar 2025, desarrollada en San Fernando del Valle de Catamarca, donde reunió a 135 estudiantes de La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Córdoba.

Entre los premiados, se destacó el logro de Sebastián Pérez Nahuel, alumno de la Escuela Dr. Jerónimo del Barco de Villa Parque Siquimán, quien obtuvo el primer puesto en sexto grado. Su desempeño generó orgullo en Punilla y lo colocó entre los jóvenes talentos cordobeses que dejaron su huella en la competencia.

La delegación provincial estuvo integrada por 27 estudiantes de primaria y secundaria, que regresaron con 25 medallas. Los logros se repartieron en distintos niveles:

En primaria, alcanzaron el primer puesto Nahiara María Lubatti (Oncativo), Tiago Lautaro Novas Bajales (Córdoba), Galo Libsfrant (Alta Gracia), Sebastián Pérez Nahuel (Villa Parque Siquimán) y Francisco Sarandon Acosta (Serrano). También se destacaron Felipe Rafael Battán (La Francia), Tomás Ignacio Paredes (Córdoba), Bruno Sivieri (Colonia Caroya) y Bautista Fava (Los Surgentes).

En secundaria, lograron medallas Antonela Martin (Santa Eufemia), Serena Arange Leyría (Mina Clavero), Ticiano Bolognani (San Basilio), Aitor Balocco Elizagaray (Villa María), José Manuel Ferradas Bergalla (Villa Dolores), Carola Taraborrelli (Arias), Mirko López Carballo Cahuiñ (Villa Las Rosas), Lautaro Cioccio Buffa (Huinca Renancó), Lourdes Busto (Río Cuarto), Máximo Ricardo Gómez (Córdoba), Santiago Cámpora (Villa María), Sebastián Schroeter (Córdoba), Tomás José Carabolante (San Francisco), Lorenzo Javier Martín (Córdoba), Esteban Kim (Córdoba) y Amadeus Fonti Zak (Córdoba).

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, celebró la actuación cordobesa y señaló: “Cada triunfo de nuestros estudiantes es fruto del esfuerzo compartido entre las escuelas, las familias y el Gobierno. La matemática, cuando se vincula con la vida, potencia el pensamiento crítico y el trabajo en equipo”.

También se pronunciaron Rosana Zárate, subdirectora de Programas Especiales, quien destacó el valor de la integración regional, y Laura Vélez, coordinadora de Matemática, que subrayó la importancia de que los estudiantes aprendan a analizar resultados y tomar decisiones en contextos complejos.

La Olimpiada Internacional de Matemática Atacalar celebra este año 11 años de participación ininterrumpida de Córdoba, fortaleciendo los lazos educativos y culturales entre Argentina y Chile. La experiencia, que nació en el ámbito provincial, se consolidó como un espacio donde el esfuerzo individual y el trabajo colectivo se traducen en logros que trascienden fronteras.