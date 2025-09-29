Se habilitó la nueva sede del Colegio de Escribanos de Cosquín

El Colegio de Escribanos de Córdoba presentó formalmente su nueva sede institucional en la ciudad de Cosquín. El pasado 26 de septiembre, se llevó adelante una ceremonia en el inmueble de Obispo Bustos 428, un espacio adecuado a las necesidades del Valle de Punilla, donde se brindó una capacitación para los notarios de la región.

El acto fue encabezado por la presidenta del Colegio de Escribanos, Lidia Lasagna; el vicepresidente Carlos Berberián, integrantes de la Junta Ejecutiva, los escribanos Lucia Noto y Carlos Muriano; integrantes del Consejo Directivo y la presidente de la Comisión de Comunicación Institucional, Eugenia Cháves de Bono. Asimismo, participó como anfitriona la escribina María Laura del Pino, delegada titular de la sede; la escrina Irina Cazenave, delegada alterna y equipo de colaboradores.

También se hicieron presentes el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Alejandro Millan Calvo y el presidente del Consejo Deliberante, Rodolfo Milani.

Luego de las palabras de las palabras de presentación por parte de Cháves de Bono, María Laura del Pino expresó la importancia de la nueva sede para ofrecer un mejor servicio a la comunidad de todo el Valle de Punilla, destacando el orgullo que representa para los notarios de la región, este nuevo espacio.

Por su parte, la presidenta de la Institución, Lidia Lasagna, agradeció el esfuerzo de todos los que hicieron posible este logro para el Colegio de Escribanos, y destacó la importancia de trabajar en conjunto con las distintas instituciones de la ciudad y región, para acercar soluciones a los vecinos. A su vez, Alejandro Millan Calvo, se puso a disposición para trabajar de manera conjunta en los temas de interés común y agradeció la decisión del colegio de crecer junto a la ciudad de Cosquín con esta nueva sede.