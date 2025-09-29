Se vienen días de calor de verano en Carlos Paz y el sur de Punilla

Una semana de calor con temperaturas en aumento se anticipa para Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones estables y sin lluvias para toda la provincia y para este lunes 29 de septiembre, se anuncia una máxima de 28 grados y mínima de 17 grados.

Los días martes 30 y miércoles 1 de octubre, se esperan temperaturas moderadas y máximas cercanas a los 20 grados.

La buena noticia para los amantes del calor, es que habrá un incremento importante de los registros hacia el fin de semana. Los especialistas indican que podrían registrarse máximas entre 36 y 38 grados antes de un cambio de clima que se espera para el domingo 5 de octubre, cuando haga su ingreso un frente frío.

No se descartan lluvias y tormentas de variada intensidad en varios departamentos.