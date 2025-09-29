Un espectacular cierre con Marcos Bainotti

Una multitud disfrutó la gran fiesta del Día del Empleado de Comercio

Hubo música en vivo, una variada gastronomía y sorteos entre todos los participantes.
Sociedad
lunes, 29 de septiembre de 2025 · 10:30

Una verdadera fiesta se vivió el domingo pasado en el predio del Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz, ubicado en el camino a Las Jarillas, donde una multitud se reunió para celebrar el Día del Empleado de Comercio. Hubo comidas típicas y un festival popular con el espectacular cierre a cargo del cantante Marcos Bainotti.

Fue una jornada caracterizada por música, variada gastronomía, tragos y una noche que alcanzó récord de asistencia.

También se presentaron Sergio, Filo y Marina y se hizo el sorteo de más de setenta premios para todos los participantes. «Estamos muy contentos por la noche que hemos vivido. Quiero Agradecer a toda la comisión directiva del Centro de Empleados de Comercio que trabajo durante todos estos días para que esta fiesta sea un éxito y ya quede instalada en el calendario de los festejos de nuestros queridos mercantiles»; expresó el secretario general Carlos Orso. 

Con respecto a la afluencia que tuvo el festejo, Orso consideró: «Estamos muy emocionados porque este año hemos batido el récord de asistencia en materia de la gente que asistió a los festejos, eso deja en evidencia que nos superamos año tras año en la organización de este evento tan importante para nuestra ciudad».

Galería de fotos

gran fiesta Día del empleado de comercio Villa Carlos Paz Marcos Bainotti

