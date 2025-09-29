Velocidad, salto y lanzamiento en el Parque de Asistencia

Villa Carlos Paz fue sede este sábado de una jornada deportiva de gran nivel con la realización del Gran Prix de Atletismo, que tuvo lugar en el Parque de Asistencia. La competencia reunió a más de 150 atletas llegados desde distintos puntos de la provincia, quienes participaron en pruebas de velocidad, salto, lanzamiento y otras disciplinas.

El evento fue organizado en conjunto por la Escuela Municipal de Atletismo de Familia Activa y la Asociación Sierras Chicas, contando con la presencia de entrenadores, familias y público que acompañó durante toda la jornada.

Con un clima de camaradería y espíritu deportivo, la propuesta permitió a jóvenes y adultos compartir una experiencia que además de fomentar la competencia, consolida el crecimiento del atletismo en la región.