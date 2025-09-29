Zorritos en Carlos Paz: de las sierras a las calles urbanas

La presencia de zorritos en plena ciudad de Villa Carlos Paz se ha vuelto un hecho cada vez más frecuente. Vecinos reportan avistamientos en distintos barrios y hasta en el centro, donde estos animales silvestres se desplazan entre casas, plazas y calles.

El zorro colorado (Lycalopex culpaeus) es una de las especies más características de las sierras cordobesas. De tamaño mediano, pelaje rojizo y hocico fino, cumple un rol clave en el equilibrio del ecosistema: controla poblaciones de roedores, consume frutos y ayuda a dispersar semillas. Sin embargo, la expansión urbana ha reducido sus territorios naturales, obligándolo a acercarse cada vez más a los espacios habitados por las personas.

Aunque en general no representan un peligro directo, su contacto con la vida urbana genera riesgos: transmisión de enfermedades, ataques a animales domésticos y, principalmente, atropellos en rutas de alta circulación. En la autovía de Punilla ya se han registrado varios casos de ejemplares muertos en la calzada, una consecuencia de la presión que ejerce el avance humano sobre la fauna silvestre.

La convivencia entre los zorros y la ciudad plantea un desafío de conservación y seguridad vial. Los especialistas insisten en la necesidad de fortalecer campañas de concientización y diseñar estrategias para reducir los impactos de esta interacción cada vez más visible.