Carlos Paz: sembraron aromáticas en el Centro de Día Vida Feliz

En el marco del programa Familia Activa, se desarrolló un nuevo encuentro en el Centro de Día Vida Feliz de Villa Carlos Paz.

La jornada consistió en un taller de especies aromáticas en el que los participantes sembraron perejil, albahaca y cilantro en envases reciclados. La propuesta forma parte de un espacio integral de producción que ya cuenta con una huerta agroecológica, compostera y árboles frutales.

La iniciativa busca fomentar la alimentación saludable, la reutilización de materiales y la conciencia ambiental en la comunidad, fortaleciendo la participación colectiva en prácticas sostenibles.