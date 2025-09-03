anses

Cronograma de pagos: quienes cobran este miércoles

Sociedad
miércoles, 3 de septiembre de 2025 · 10:17

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para septiembre, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de septiembre.

Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de septiembre.

Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy:

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de septiembre.

Comentarios