Cuadro robado por los nazis: la familia Kadgien entregó la obra a la Justicia

La familia Kadgien entregó a la Justicia el cuadro que había sido robado por los nazis a un coleccionista en los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial.

El fiscal federal Daniel Adler exhibió la obra en una conferencia de prensa junto al abogado de Patricia Kadgien (sigue detenida), Carlos Murias, y los peritos Ariel Bassano y Machi Fortunato, según informó el portal del diario La Capital.

Adler destacó “el trabajo del Ministerio de Seguridad y el Poder Judicial” que concretaron el secuestro del cuadro elaborado por el pintor italiano Giuseppe Ghislandi y agregó: “Mañana es la audiencia de formalización”.

Por su parte, Bassano precisó que el cuadro ‘Retrato de una dama’ se encuentra en “buen estado de conservación” al considerar “los años que tiene” (es de 1710) y resaltó que su valor oscila en torno a los “50 mil dólares”: “Se puede entrar a las páginas de subastas y un cuadro de este artista, el más barato 30 mil dólares, y el más costoso en 70 mil”.

Los funcionarios confirmaron que la pintura permanecerá guardada en una recámara para evitar eventuales daños.

La hija del nazi Friedrich Kadgien y su marido fueron arrestados este martes cuando efectivos de la Policía Federal realizaron nuevos allanamientos en su vivienda del barrio Parque Luro.

La causa inició tras una denuncia de ARCA Aduana por el presunto delito de encubrimiento de contrabando a raíz de que el diario neerlandés Algemeen Dagblad haya detectado la obra en las fotos de un aviso inmobiliario publicado en un portal argentino.