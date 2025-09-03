Cuesta Blanca se sumó a capacitación ambiental en Córdoba

Cuesta Blanca se sumó a capacitación ambiental en CórdobaLa presidenta comunal asistió a una capacitación organizada por el Ministerio de Ambiente en el auditorio de EPEC
La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, participó este miércoles de la Jornada de Gestión de Residuos organizada por la Secretaría de Economía Circular y Empleo Verde del Ministerio de Ambiente.
El encuentro se desarrolló en el Auditorio Polo de la Energía del edificio central de EPEC y reunió a referentes de diferentes localidades, con el objetivo de fortalecer políticas de cuidado ambiental y prácticas de economía circular en los municipios y comunas de la provincia.