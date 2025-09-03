Cuesta Blanca se sumó a capacitación ambiental en Córdoba

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, participó este miércoles de la Jornada de Gestión de Residuos organizada por la Secretaría de Economía Circular y Empleo Verde del Ministerio de Ambiente.

El encuentro se desarrolló en el Auditorio Polo de la Energía del edificio central de EPEC y reunió a referentes de diferentes localidades, con el objetivo de fortalecer políticas de cuidado ambiental y prácticas de economía circular en los municipios y comunas de la provincia.