Día del Empleado de Comercio: se traslada la fecha y anuncian festejos en Carlos Paz

Villa Carlos Paz. El próximo viernes 26 de septiembre se conmemorará en todo el país el Día del Empleado de Comercio, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 26.524. Sin embargo, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, junto con las cámaras empresariales, resolvieron trasladar el feriado al lunes 29 de septiembre con el objetivo de otorgar a los trabajadores un fin de semana largo.

La celebración abarca a empleados de supermercados, shoppings, tiendas de indumentaria, electrodomésticos, perfumerías y áreas administrativas, entre otros rubros.

En Villa Carlos Paz, el Centro de Empleados de Comercio invitó a sus afiliados y familias a participar de una jornada especial el domingo 28 de septiembre en el predio recreativo ubicado sobre el camino a Las Jarillas, donde se llevarán adelante actividades para conmemorar la fecha.

De esta manera, los trabajadores del sector tendrán no solo el reconocimiento por su día, sino también la posibilidad de compartir un espacio de encuentro y recreación.

