El Hotel Edén abre sus puertas a la muestra colectiva “Lo Orgánico como Lenguaje”

El próximo sábado 6 de septiembre a las 18 horas quedará inaugurada en el Salón Imperial del Hotel Edén, en La Falda, la muestra colectiva “Lo Orgánico como Lenguaje”. La propuesta, organizada por Natali Bonaudi Arte – Galería Itinerante junto al histórico hotel, permanecerá abierta hasta el 31 de octubre de 2025.

En esta edición, un grupo de artistas visuales emergentes aborda lo orgánico desde múltiples miradas: cultural, corporal, emocional, espiritual y territorial. Las obras invitan a sumergirse en un entramado de memorias, texturas y procesos vitales, donde lo que nace, muta y resiste se convierte en lenguaje artístico.

Los artistas participantes son: Stefy Art, Claudia Bianco, Vange Arte, Alejandra Pallotti, Alejandra Aranguren, Romina Rudy, Cristian Masulli Meraki, Lorena Bustos, Marcela Auger, Marlene Francone y Katy Bainotti.

La exposición cuenta con el acompañamiento de la Agencia Córdoba Cultura, la Dirección de Cultura de La Falda y FARO – Galerías y Espacios Artísticos de Córdoba.

“Lo orgánico es también lo humano: procesos de vida, de ruptura y de transformación que se reflejan en cada obra. Esta muestra es un espacio de diálogo entre artistas, público y territorio, en un escenario histórico como el Hotel Edén, que suma su propia memoria a esta experiencia colectiva”, destacó la curadora y gestora cultural Natali Bonaudi, directora del proyecto.

La inauguración tendrá entrada libre y gratuita, consolidando un nuevo espacio de encuentro entre el arte, la comunidad y el entramado cultural de la provincia.