El Salón de Artes Visuales de Carlos Paz ya tiene fecha confirmada

La Dirección de Cultura de Villa Carlos Paz anunció el lanzamiento del XXXIII Salón de Artes Visuales, uno de los encuentros más tradicionales de la agenda artística local.

La recepción de obras se realizará entre el 13 y el 24 de octubre, de 9 a 19 horas, en el Salón Rizzuto (Avenida Cárcano 75). La ceremonia de premiación tendrá lugar el 4 de noviembre a las 20 horas, también en la sala cultural municipal.

Los artistas interesados pueden consultar las bases y condiciones a través del sitio oficial de la Municipalidad de Villa Carlos Paz (www.villacarlospaz.gov.ar) o en el Departamento de Artes Visuales y Literarias, con sede en el mismo Salón Rizzuto. Para informes, también está disponible el teléfono 03541-436400.

El salón, que llega a su edición número 33, busca poner en valor el talento de creadores locales y de la región, consolidándose como un espacio de visibilidad e intercambio artístico.